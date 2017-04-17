عجز الموازنة التركية ارتفع إلى 19.5 مليار ليرة في مارس

قال وزير المالية التركي، ناجي إقبال، اليوم الاثنين، إن عجز الموازنة التركية قفز إلى 19.5 مليار ليرة، ما يعادل 5.3 مليار دولار في مارس/آذار ليصل العجز في الربع الأول من العام إلى 14.9 مليار ليرة.

وذكر الوزير في بيان أن العجز ارتفع بسبب إجراءات دعم الاقتصاد وخفض الضرائب لكن من المتوقع أن تعود الموازنة إلى مسارها الطبيعي في الأشهر المقبلة مع انتهاء هذه الخطوات تدريجيا.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات خلال الفترة بين ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط ليصل إلى 13 بالمئة مقارنة مع 11.1% قبل عام.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط البطالة في الأشهر الثلاثة ارتفع أيضا من 12.7% في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني ويناير/كانون الثاني.