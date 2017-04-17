10 مليار ريال حصيلة الضريبة الانتقائية بالسعودية سنويا

توقع خَلاّد خريص مدير وحدة الضرائب الانتقائية في هيئة الزكاة والدخل في السعودية، في لقاء سابق مع "العربية" أن يتراوح تحصيل عائدات الضرائب الانتقائية ما بين 8 إلى 10 مليارات ريال سنويا.

وأضاف خريص أن قيمة استيراد السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية مثل التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية مرتفعة، حيث شهد عام 2015 استيرادا للتبغ ومشتقاته بحوالي 9 مليارات ريال، فيما شهد نفس العام استيرادا لمشروبات الطاقة بحوالي 5 مليارات ريال، واستيرادا للمشروبات الغازية بحوالي 5 مليارات ريال، و19 مليار ريال قيمة استيراد التبغ ومشروبات الطاقة والغازية في 2015.

وتوقع أن تفرض السعودية نظام الضريبة الانتقائية خلال الربع الثاني من العام الحالي للحد من استهلاك السلع الضارة.

