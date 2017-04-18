السعودية تعتزم طرح سندات محلية خلال شهرين

رجح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، العودة لطرح سندات محلية خلال الشهر أو الشهرين المقبلين.

وكانت السعودية قد أوقفت إصدار السندات المحلية في شهر أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز مستويات السيولة في البنوك والمصارف المحلية.

وقال الجدعان في مقابلة مع وكالة رويترز "من المرجح إصدار السندات خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، ولكن هذا يتوقف على ظروف السوق وعلى احتياجاتنا".

ولم يتطرق الجدعان إلى ما إذا كانت هذه السندات ستكون سندات تقليدية، أو صكوكاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ولفت الجدعان إلى أنه وحتى نهاية العام الحالي قد يتجاوز حجم الإصدار الدولي 15 مليار دولار، للاستفادة من الأسواق الدولية.

وفيما يتعلق بتغطية العجز المتوقع لهذا العام قال الجدعان "لن نلجأ إلى الاحتياطيات إلا إذا كنا بحاجة، وبخلاف ذلك سوف نواصل الاستفادة من أسواق الدين".

ويقدر العجز المتوقع رسميا في السعودية خلال 2017 بنحو 198 مليار ريال، أو ما يعادل 52.8 مليار دولار.

ورداً على سؤال عن التقارير التي تحدثت عن مراجعة مشاريع حكومية بالمليارات، شدد الجدعان على أن جميع المشاريع الملحوظة في ميزانية 2017 مستمرة.

وأشار إلى أن هناك باقة أخرى من المشاريع سيتم توجيهها إلى القطاع الخاص من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو PPP.