لماذا رفع صندوق النقد توقعات لنمو الاقتصاد العالمي؟

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى 3.5% مقارنة مع توقعاته السابقة في يناير البالغة 3.4%.

وأشار الصندوق إلى أن الارتفاع يأتي وسط التوقعات باستفادة كل من أوروبا واليابان والصين من موجة تعافٍ في الصناعات التحويلية والتجارة العالمية.

ولكن الصندوق أبقى توقعات النمو للولايات المتحدة من دون تغيير عند 2,3%، ما يمثل ارتفاعاً عن مستويات نمو العام الماضي، محذراً من أن سياسات الحماية التجارية تُنذر بوقف تعافٍ واسع النطاق.

إلى ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.5% في 2016-2017 من توقعات سابقة بنمو يبلغ 4%.

لكن الصندوق قال في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي حصلت رويترز على نسخة منه إن من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات الشاملة في مصر إلى نتائج كبيرة على صعيد النمو ليزيد إلى 4.5% في السنة المالية 2017-2018.

ويماثل هذا المعدل تقريبا المستهدف الحكومي البالغ 4.6 في المئة وفق موازنة السنة المالية المقبلة التي أقرتها مصر الشهر الماضي.

وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة لجذب المستثمرين واستعادة زخم النمو بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وبحسب بيانات الصندوق بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 4.3% في السنة المالية 2015-2016.

ورفع الصندوق توقعاته للمتوسط السنوي لأسعار المستهلكين إلى 22% في 2016-2017 من 18.2 في المئة في توقعاته السابقة. ويتوقع الصندوق أن يبلغ المتوسط السنوي لأسعار المستهلكين 16.9% في 2017-2018.

وبلغ متوسط أسعار المستهلكين السنوي بمصر 10.2% في عام 2015-2016 وفقا لتقديرات الصندوق.

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما تخلت مصر عن ربط سعر صرف العملة بالدولار الأميركي في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط قيمة العملة المحلية نحو النصف تقريبا.