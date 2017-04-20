أميركا تؤكد دعمها مجددا لرؤية السعودية 2030

أكدت الولايات المتحدة دعمها لأهداف #رؤية_السعودية 2030 وذلك ضمن مؤتمر مشترك لغرفتي #التجارة #السعودية والأميركية في واشنطن عُقد أمس الأربعاء، حيث بحث المؤتمر فرص الاستثمار المستقبلية في #المملكة.

وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون التزام الولايات المتحدة بعلاقات وثيقة مع المملكة العربية السعودية تشمل الانخراط في الاستثمار لتحقيق رؤية 2030.

وقال ريكس تيلرسون "ندعم رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد والمجتمع خصوصا الالتزام بزيادة الحصة الأجنبية في الشركات العامة".

جاء ذلك في مؤتمر مشترك لغرفتي التجارة في البلدين، حيث شدّد المشاركون من الطرف السعودي على أن ظروف الاستثمار والعمل بين الطرفين تغيّرت ويجب التعاطي معها على هذا الأساس.

وقال سفير السعودية في #واشنطن الأمير عبد الله بن فيصل آل سعود "الأمور تغيّرت؛ كانت الشركات تتجه إلى أسماء كبيرة وقطاعات محددة لتوفّر المشاريع وينظرون إلى الذهاب بقوة ويحتاجون إلى اتصالات وخبرات! الآن، التوجّه إلى السوق".

كان يشير الأمير عبد الله بن فيصل إلى أن الشركات الأميركية كانت تنظر إلى العمل في السعودية من باب الفرصة الوحيدة لتحقيق الأرباح، لكن ظروف الاستثمار تغيّرت وعلى المستثمرين أن يطوّروا نظرتهم أيضا.

وأعلن وزير التجارة السعودي عن فرص استثمار إضافية خلال أسابيع ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي "شركات مثل DOW PFIZER 3M SIX FLAGS وقعت اتفاقات لاستغلال الفرص الجديدة وهناك 15 شركة ستوقّع الشهر المقبل لإنشاء مقرات وتشغيل أعمالها في السعودية".

كما وقّع ممثلو غرفتي التجارة خلال الاجتماع المشترك على مذكرة تفاهم بينهما.