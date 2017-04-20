قصر العمل بالمولات في السعودية على المواطنين

أصدر #وزير_العمل_السعودي "علي الغفيص" اليوم الخميس، قراراً وزارياً بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة #المولات في المملكة، على #السعوديين والسعوديات فقط.

جاء ذلك، في تغريدة للمتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أباخيل، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس. ولم يشر الوزير إلى موعد تطبيق القرار رسمياً داخل #المراكز_التجارية في المملكة.

وأشارت وكالة رويترز عند نقل الخبر إلى أن عدد الموظفين في المولات الموجودة في المملكة يقدر عدد العاملين في قطاع التجزئة السعودي بنحو 1.5 مليون موظف، منهم 300 ألف سعودي فقط.

وتستهدف #السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي #التحول_الوطني.