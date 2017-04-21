ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة قليلا عن المتوقع في الأسبوع الماضي، لكن أعداد الأميركيين المسجلين بالفعل على قوائم الإعانة هبطت إلى أدنى مستوى في 17 عاما بما يشير إلى تقلص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الحكومية الجديدة زادت عشرة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 244 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 15 أبريل/نيسان. تأتي الزيادة بعد انخفاضات لثلاثة أسابيع متتالية.

وطلبات إعانة البطالة الآن أدنى من مستوى 300 ألف طلب المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع الحادي عشر بعد المئة على التوالي، وهي أطول فترة منذ عام 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر. وتقترب سوق العمل من حالة التوظيف الكامل حيث يدنو معدل البطالة من أدنى مستوياته في عشرة أعوام عند 4.5%.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة طلبات إعانة البطالة إلى 242 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وهبط متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل أربعة آلاف و250 طلبا إلى 243 ألفا في الأسبوع الماضي.

وأظهر تقرير اليوم أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانة البطالة بعد الأسبوع الأول انخفض 49 ألفا إلى 1.98 مليون شخص للأسبوع المنتهي في الثامن من أبريل/نيسان، وتلك أدنى قراءة منذ أبريل/نيسان 2000.

وتراجع متوسط أربعة أسابيع لما يسمى بالطلبات المستمرة بواقع ألفي طلب إلى 2.02 مليون طلب، وهي أدنى قراءة منذ يونيو/حزيران.