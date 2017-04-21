تونس تحد من الواردات العشوائية لكبح العجز التجاري‭ ‬

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم الجمعة، إن الحكومة ستحد من الواردات العشوائية لمجابهة تفاقم العجز التجاري وهبوط الدينار لمستويات تاريخية أمام اليورو مما قوض احتياطي العملة الأجنبية.

وقال الشاهد للصحفيين في مدينة صفاقس "تراجع الدينار هو انعكاس طبيعي لعجز الميزان التجاري... لكن لا يجب أن يكون هناك هلع سنتخذ قرارات للحد من الواردات العشوائية".

وأضاف أن مجلسا وزاريا سيعقد الأسبوع المقبل لبحث التفاصيل.

وارتفع العجز التجاري لتونس في الربع الأول من 2017 بنسبة 57% ليبلغ 1.68 مليار دولار بسبب ارتفاع كبير في الواردات.