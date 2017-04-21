ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو تقفز إلى -3.6 في أبريل

أظهرت بيانات اقتصادية أن ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو ارتفعت إلى -3.6 في أبريل/نيسان.

وقالت المفوضية الأوروبية إن تقديرا أوليا يظهر أن معنويات المستهلكين بمنطقة اليورو زادت بمقدار 1.4 نقطة من -5.0 في مارس/آذار.

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، ارتفعت المعنويات 0.8 نقطة إلى -3.4 مقارنة مع مارس/آذار.

وبدأ اقتصاد منطقة اليورو الربع الثاني من العام بنمو قوي قابل للاستدامة بحسب مسح أظهر زيادة نشاط الشركات بأسرع وتيرة في ست سنوات واستمرار قوة الطلبيات الجديدة.



وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يعتبر مؤشرا جيدا على النمو، إلى 56.7 في أبريل نيسان من 56.4 في مارس آذار، وهي أعلى قراءة منذ أبريل نيسان 2011. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.



وتتماشى القراءة مع أكثر التوقعات تفاؤلا في استطلاع أجرته رويترز كان متوسط التوقعات فيه أن تنخفض القراءة إلى 56.3.



وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين المعني بقطاع الأعمال لدي آي.اتش.إس ماركت "قوة النمو في الربع الأول فاجأتنا وهذا (النمو في البيانات الجديدة) أفضل منه. إنه نمو على نطاق واسع جدا."



"هناك توقعات جيدة للعام، يبدو أن الاتجاه الصعودي يرسخ قدميه. ومع أرقام مثل هذه سيبدأ الناس في رفع توقعاتهم."



وقال وليامسون إنه ظلت البيانات الجديدة لمؤشر مديري المشتريات كما هي فإنها تشير إلى نمو اقتصادي في الربع الثاني بواقع 0.7 في المئة بما يفوق التوقعات البالغة 0.4 في المئة في استطلاع أجرته رويترز أمس الخميس.



وفي مؤشر على أن التعافي سيستمر انخفض مؤشر فرعي يقيس الأعمال الجديدة إلى 55.8 فقط من أعلى مستوياته في ست سنوات البالغ 56.2 في

مارس آذار.



وزادت الشركات في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة نشاطها بوتيرة أسرع هذا الشهر إذ ارتفع مؤشرها لمديري المشتريات إلى 56.2 من 56.0 مسجلا أعلى مستوى في ست سنوات. ويتجاوز هذا جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز والتي أشار متوسطها إلى استقرار المؤشر.



