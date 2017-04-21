لاغارد: مصر بحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لمعالجة التضخم

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، خلال مؤتمر صحافي، إن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم.

وجاءت تصريحات لاغارد لدى افتتاح اجتماعات الربيع بين الصندوق والبنك الدولي في واشنطن.

وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة لجذب المستثمرين واستعادة زخم النمو بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وكان البنك المركزي المصري قال في وقت سابق هذا الشهر، إن معدل التضخم السنوي الأساسي بلغ 32.25% في مارس/آذار بعدما وصل إلى 33.1% في الشهر السابق.

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما تخلت عن ربط سعر صرف العملة عند نحو 8.8 جنيه للدولار، في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط قيمة العملة المحلية نحو النصف.

وتوفير الغذاء بأسعار في المتناول قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.