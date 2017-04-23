التويجري: خفض العجز سيؤكد استمرار ربط الريال بالدولار

أكد نائب وزير #الاقتصاد_السعودي محمد التويجري، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن انخفاض عجز الموازنة سيزيد من قدرة المملكة للاقتراض من الأسواق بأسعار أفضل.

وأضاف التويجري أن انخفاض الضغط على الميزانية سيزيد من المشاريع التنموية سيساعد على تطبيق برنامج التحول الوطني بوتيرة أسرع.

وأوضح التويجري أنه ستكون هناك قدرة أكبر على تطبيق برنامج #التحول_الوطني وهو ما يعيد الثقة للمستهلك في الداخل والمستثمر في الخارج، ما يعطي الشركات المستثمرة رغبة أكبر في الاستثمار داخل المملكة، كما أن القدرة على موازنة الميزانية وتنويع الاقتصاد يعطي قوة إضافية للاقتصاد علاوة على القوة الحالية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.

وأشار التويجري إلى أن انخفاض العجز سيؤكد على استمرار ربط الريال بالدولار.