الجدعان: القرارات ستشجع الاقتصاد وتزيد حجم السيولة

قال وزير المالية السعودي محمد #الجدعان إن القرارات الملكية تعكس حرص القيادة على توفير الرعاية للمواطنين ولموظفي القطاع العام عموماً، ورعاية الاقتصاد السعودي على وجه الخصوص، وإعادة الثقة بهيكليته.

وأكد الجدعان في مقابلة مع "العربية" أن #القرار_الملكي بإعادة جميع البدلات والمكافآت لموظفي الدولة إلى ما كانت عليه قبل إلغائها، سيدفع عجلة الاقتصاد السعودي نحو التحسن، ويرفع حجم السيولة، ويزيد القدرة الشرائية للمواطنين.

وأرجع الجدعان العودة عن قرار وقف #البدلات والمكافآت الذي صدر في سبتمبر الماضي، إلى المستجدات المستحدثة، حيث إن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تأتي ثمارها وتسير في طريقها الصحيح، كما من المتوقع زيادة الإيرادات الحكومية.

ومن المتوقع أن يتلمس المواطنون الأثر المباشر لهذه القرارات في نهاية الشهر المقبل، بحسب الجدعان، على أن تظهر تداعياتها بشكل أوضح في الربع الثالث والرابع بشكل عام.

وعن تعيين إبراهيم العمر محافظاً لـ #الهيئة_العامة_للاستثمار بمرتبة وزير، قال الجدعان إن الهيئة العامة للاستثمار هي من الهيئات المهمة في تنشيط الاستثمار الداخلي، أملاً في حدوث قفزة نوعية في أداء الهيئة بعد التعيين.