توقع انتعاش التجارة بين مصر والسعودية بعد زيارة السيسي

من المتوقع أن تواصل حركة التجارة بين مصر والسعودية انتعاشها خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للملكة، والتي تبدأ اليوم الأحد.

ومنذ قليل، غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطار القاهرة الدولي في طريقه إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن تعقد خلال الزيارة قمة مصرية سعودية، تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذي بات يمثل تهديداً لأمن واستقرار الأمة العربية بل المجتمع الدولي بأكمله.

تأتى زيارة الرئيس المصري للسعودية استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك في إطار حرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك، بما يساهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، والتباحث بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وقال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية وحجم الاستثمارات القائمة بين البلدين لم يبنَ في ساعات، ولكنها قامت في عقود من الزمن.

وأوضح في حديثه لـ "العربية.نت"، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية يتخطى 6.3 مليار دولار، وذلك وفقاً للأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات المصرية، وهو رقم جيد وفي تطور وتنامٍ مستمر خاصة بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في مارس 2015، وكذلك استمرار التدفقات الاستثمارية والتي كان آخرها قيام مجموعة استثمارية سعودية بضخ 4 مليارات جنيه كاستثمارات مباشرة في السوق المصري قبل أسبوعين من الآن.

وشدد "الشافعي" على ضرورة التأكيد على أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، لافتاً إلى أن هناك نحو 1300 مشروع مصري تمت إقامتها في المملكة العربية السعودية باستثمارات تتخطى 2.5 مليار دولار.

وأعلنت الرئاسة المصرية، الجمعة الماضية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد خلال الزيارة قمة مصرية- سعودية تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

وكان الملك سلمان وجه الدعوة إلى الرئيس المصري للقيام بزيارة رسمية للمملكة، خلال القمة العربية التي عقدت في البحر الميت بالأردن في شهر مارس الماضي.