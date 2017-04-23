ساما: لا يحق للبنوك المساس بمنحة راتب الشهرين

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي عدم أحقية البنوك في المساس بأي شكل من الأشكال براتب الشهرين، الذي أمر بصرفهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي عاصفة الحزم، وإعادة الأمل، من منسوبي وزارات (الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني) ورئاسة الاستخبارات العامة.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر #أوامر_ملكية مساء السبت، تقضي بصرف راتب شهرين لمنسوبي عمليتي #عاصفة_الحزم وإعادة الأمل، وإعادة جميع البدلات والمكافآت لموظفي الدولة إلى ما كانت عليه قبل إلغائها.