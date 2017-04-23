بعد إعادة البدلات والمكافآت.. كيف ستتأثر شركات التجزئة؟

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال، هشام أبو جامع، إن الأوامر الملكية ستعزز القطاعات الاقتصادية كافة، خصوصاً قطاع #التجزئة.

وتوقع أبو جامع في مقابلة مع "العربية"، أن تشهد #السوق_السعودية إنفاقاً أكثر على السلع الثمينة والمعمرة تزامناً مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي، ما يعيد الحيوية لقطاع التجزئة بشكل مباشر، والذي سيظهر في نتائج شركات القطاع في الأشهر القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن قطاع البنوك هو أيضاً من ضمن القطاعات المستفيدة.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر #أوامر_ملكية مساء السبت، تقضي بصرف راتب شهرين لمنسوبي عمليتي #عاصفة_الحزم وإعادة الأمل، وإعادة جميع البدلات والمكافآت لموظفي الدولة إلى ما كانت عليه قبل إلغائها في سبتمر الماضي.

وكان أُعلن في سبتمبر الماضي حين تم إلغاء البدلات والمكافآت لموظفي الدولة وتخفيض رواتب الوزراء بنسبة 20% ضمن الإجراءات التقشفية، أن ذلك سيحقق وفورات بنحو 50 مليار ريال، ما يعني أن هذا المبلغ سيعاد إنفاقه في الاقتصاد السعودي، ما سينعش قطاع التجزئة في المملكة.