من هو إبراهيم العمر المحافظ الجديد لهيئة الاستثمار؟

شملت الأوامر الملكية التي صدرت أمس في المملكة العربية السعودية تعيين إبراهيم العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار.

وكان يشغل العمر منصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل البحري منذ عام 2014، وكان قد شغل منصب نائب الرئيس لقطاع الأفراد لشركة الاتصالات السعودية بين عام 2011 و2013، والرئيس التنفيذي لشركة فيفا البحرين بين عامي 2009 و2011.

المهندس إبراهيم العمر، حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة كاليفورنيا، وعلى شهادة برنامج إعداد القادة من جامعة هارفرد الأميركية، إلى جانب تلقيه التدريب في عدة كليات إدارة الأعمال منها كلية لندن للأعمال، ومعهد إنسياد في فرنسا، وهينلي في بريطانيا.

ويرأس العُمر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن المحدودة، وهو عضو في مجلس إدارة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات، وفي مجلس إدارة ملاك الناقلات البترولية والاتحاد الدولي للتلوث.