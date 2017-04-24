فاروق بستكي يقود الصندوق الكويتي بـ600 مليار دولار

علمت "العربية" أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اجتمع اليوم وعين فاروق بستكي، عضوا منتدبا جديدا للصندوق السيادي الكويتي الذي يدير نحو 600 مليار دولار.

وكانت "العربية" قد كشفت عن مرسوم يقضي بتعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة هيئة الاستثمار في الكويت، بينهم بستكي، وذلك اعتبارا من 20 ابريل الماضي.

ويأتي ترشيح بستكي، الذي يشغل المدير التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة بهيئة الاستثمار، خلفا لبدر السعد الذي قاد الهيئة منذ العام 2003.

وكان بستكي شغل، إضافة إلى منصبه، عدداً من مجالس الإدارة، منها عضوية في مجلس إدارة بنك الخليج منذ إبريل 2009، وعضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا.

وشغل بستكي أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة "شركة ساسون القابضة" في سنغافورة، وشركة "سانت مارتينز" العقارية في المملكة المتحدة.

وبستكي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة ميامي.

وكان المرسوم أقر بتعيين بدر السعد وفاروق بستكي وأحمد الصقر وبدر الجيعان وأحمد العيبان في مجلس الإدارة، وذلك لمدة أربع سنوات.

وفي المقابل، خرج من المجلس كل من مصطفى الشمالي وزير المالية السابق، وعبداللطيف الحمد المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وممثلَين آخرين عن القطاع الخاص.