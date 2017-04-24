هل تتهرب الشركات متعددة الجنسيات بالسعودية من الضرائب؟

اعتبر مدير عام هيئة الزكاة والدخل المكلف، طارق السدحان، أن التنظيم الجديد للهيئة الذي سيتم العمل به يوم الجمعة القادم، اشتمل على كل ما تطمح له الهيئة، حيث سيمكنها من تحقيق الأهداف بكفاءة عالية ومرونة كبيرة.

الأمر الذي يلبي طموحات شركائها المكلفين من القطاع الخاص وبما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، وبرنامج التحول 2020 الذي اعتمد ضريبتي القيمة المضافة والقيمة الانتقائية وإيرادات الزكاة كأحد الممكنات لتحقيق برنامج التوازن المالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمقر الهيئة العامة للزكاة والدخل بالرياض للتعريف بالتنظيم الجديد للهيئة الذي أقره مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي.

وبين السدحان أن هيئة الزكاة والدخل تتحمل أعباءً كبيرة في ظل توسع الأسواق الذي تشهده المملكة، والأنظم الضريبية التي ستصدر قريبا،ً ومنها ضريبتا السلع الانتقائية والقيمة المضافة، وفي ظل التشدد الدولي لتحصيل الضرائب من مواطنيها والشركات العاملة على أراضيها.

وما ترتب على ذلك من اتفاقيات وقعتها المملكة مع المنظمات الدولية ذات الصلة بالضرائب، ومن ذلك التبادل التلقائي للمعلومات، واتفاقيات أخرى مع الكثير من الدول بشكل ثنائي، كاتفاقيات منع الازدواج الضريبي، وبالتالي فإن التنظيم الجديد جاء بالوقت المناسب لتمكين الهيئة من توفير كافة متطلبات القيام بكل هذه المهام الجسام بكفاءة واقتدار وسرعة عالية.

وبشأن حجم التهرب الضريبي في المملكة، أوضح السدحان أن التهرب الضريبي منخفض جداً، قائلا: "لدينا تجنب ضريبي خصوصاً من قبل الشركات متعددة الجنسيات، وهذه مشكلة عالمية تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء".

بدوره، أشار نائب مدير الهيئة للبرامج والعمليات فهد الخراشي إلى أن التهرب الضريبي في المملكة ضئيل جداً بسبب العقوبات الصارمة، وأن جهوداً تبذل في مجموعة دول العشرين لمعالجة هذه المشكلة.

ولفت إلى أن المملكة وقعت أكثر من 50 اتفاقية ضريبية مع الدول الأخرى، من بنودها تبادل المعلومات الضريبية، وهذه تساعدنا للحد من ظاهرة التجنب الضريبي.

وقال الخراشي :"التهرب الضريبي لدينا مستتر تحت ما يسمى التستر التجاري حيث لا يظهر لنا الشريك الأجنبي الذي يعمل تحت مظلة المواطن، وبالتالي لن نستطيع تحصيل الضريبة المقررة على المستثمر الأجنبي، وجارٍ معالجة مشكلة التستر التجاري من قبل وزارة التجارة، وسيساهم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في معالجة التستر التجاري أيضاً".