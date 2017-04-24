وزير: المحافظون سيركزون على الانفصال البريطاني والطاقة

قال داميان جرين، وزير الأشغال والمعاشات البريطاني، إن البرنامج الانتخابي لحزب المحافظين الحاكم سيركز على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي والاهتمامات المحلية، مثل تعزيز الاقتصاد ووضع سقف لأسعار الطاقة.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية "سيتناول البرنامج الانتخابي نقطتين مهمتين تواجهان البلد، الأولى كما هو واضح مفاوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، لكن الجزء الثاني يتمتع بالقدر ذاته من الأهمية، وهو بالطبع جدول الأعمال المحلي".

وتابع "سيتضمن البرنامج الانتخابي الكثير عن سياسة الطاقة. أعتقد أن الناس تشعر أن بعضا من شركات الطاقة الكبرى تستغلهم من خلال الرسوم".