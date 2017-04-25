أميركا:مبيعات المنازل الجديدة تقفز لأعلى مستوى بـ8 أشهر

قفزت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 8 أشهر في مارس ، مما يشير إلى قوة كامنة في الاقتصاد على الرغم من تباطؤ حاد فيما يبدو في الربع الأول من العام.



وقالت وزارة التجارة الأميركية إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت بنسبة 5.8 % إلى معدل سنوي قدره 621 ألف وحدة الشهر الماضي وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2016 .



وجرى تعديل وتيرة المبيعات لشهر فبراير بالخفض إلى 587 ألف وحدة من الرقم القراءة السابقة البالغ 592 ألف وحدة.



ومقارنة مع مارس آذار 2016 ، قفزت مبيعات المنازل الجديدة 15.6%. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم قد توقعوا أن تنخفض مبيعات المنازل الجديدة 0.8 % إلى معدل قدره 583 ألف وحدة الشهر الماضي.



وتشكل مبيعات المنازل الجديدة حوالي 9.8% من إجمالي مبيعات المساكن في الولايات المتحدة.