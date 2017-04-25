هل أنت من 227 ألفا لم تكتمل مستنداتهم في حساب المواطن؟

أكد المشرف العام على برنامج #حساب_المواطن، في #السعودية، ماجد العصيمي أن مجموع المسجلين في حساب المواطن تجاوز الـ12 مليون مواطن، فيما بلغ عدد #الأسر المسجلة أكثر من 3.5 مليون أسرة، مشيراً إلى أن هناك نحو 227 ألفاً من المسجلين يحتاجون لتقديم مستندات إضافية لإثبات استحقاقهم الدعم.

وأضاف العصيمي، خلال لقاء صحافي، أنه يجب على المواطنين الدخول للبوابة الإلكترونية وتحديث بياناتهم بعد إعادة البدلات والمزايا المالية.

ومن المتوقع أن ترفع اللجنة الوزارية العليا الخاصة ببرنامج "حساب #المواطن" السياسات الخاصة بالبرنامج للمقام السامي الأسبوع المقبل.

وتشمل السياسات التي سيتم رفعها، بيانات المستحقين، وآلية الاستحقاق، ونسب الدعم المقترحة لبداية البرنامج، وتفاصيل البرنامج الأخرى.

يذكر أن العصيمي قد أكد على أن البرنامج ملتزم بصرف الإعانات المالية للمستحقين قبل رفع #الدعم_الحكومي عن الطاقة، وذلك خلال العام الجاري.