الأسواق تترقب إعلان خطة ترمب الضريبية على الشركات

تترقب الأسواق العالمية اليوم خطة ترمب الضريبية، حيث من المتوقع أن يدعو الرئيس الأميركي إلى خفض ضريبي على دخل الشركات الفردية والشركات الصغيرة من 39.6% إلى 15%، إضافة إلى خفض ضريبة دخل الشركات العامة من 35% إلى 15%.

وأشار المسؤولون إلى أن الخطة لن تشمل "ضريبة الحدود" المثيرة للجدل، والتي كان قد اقترحها الجمهوريون في الكونغرس، للتعويض عن خسائر الإيرادات الناجمة عن التخفيضات الضريبية.

هذا ويتوقع المحللون أن يضع ترمب سقفا للضريبة على دخل الأفراد عند ثلاثة وثلاثين في المئة، وخفض الضرائب على الطبقات الوسطى.