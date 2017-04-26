الإحصاء: التضخم السنوي بالجزائر يلامس 7% في مارس

قال الديوان الوطني للإحصائيات في الجزائر إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي بلغ 7% في نهاية مارس مقارنة بـ 4.7 % قبل عام.



وأضاف أن التضخم سجل 1.6 % في مارس مقارنة مع الشهر السابق بعد ارتفاع أسعار الغذاء 1.8% .



وزادت أسعار الفاكهة 7.8 % والخضروات 8% والدجاج 12.6 % عنها في فبراير.



وكانت الحكومة فرضت قيودا على الواردات في مسعى لتخفيف الضغوط المالية بعد تراجع إيرادات الطاقة، مما أدى إلى نقص في المعروض الغذائي ودفع أسعار بعض المواد الغذائية للارتفاع وسط إنتاج محلي ضعيف.



وبلغ التضخم في الجزائر 6.4 % في 2016 بأكمله ارتفاعا من 4.8 % في العام السابق.