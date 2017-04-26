هذه شروط حصولك على جنسية أوروبية

أصبح من المعروف أنه بإمكانك الحصول على الجنسية الأوروبية مقابل شراء عقار أو الاستثمار في الشركات في بعض الدول الأوروبية مثل مالطا وقبرص، ولكن يجب أن تضع في حسبانك التزامات الضرائب والرسوم على المواطنين الأوروبيين.

لرجال الأعمال والأثرياء برامج خاصة للحصول على جنسية أوروبية مع مزايا واسعة من الاستثمارات مقابل الجنسية.

توفر مالطا لك جنسية على سبيل المثال مقابل مليون يورو، موزعة بين منحة للحكومة وعقار وسندات، وبهذه الجنسية يمكنك العيش والعمل والحصول على الضمان الاجتماعي والقانوني في الاتحاد الأوروبي، كما تخولك الدخول لـ167 دولة بلا فيزا.

وفي هذا السياق، قال الخبير بالجنسية المالطية في "هنلي آند بارتنرز" باتا راسيك في مقابلة لـ"العربية" إن البرنامج يحتاج بين 12 الى 30 شهرا، أولاً يحتاج الفرد أن يكون مقيما في مالطا لمدة سنة، وهذا لا يعني أنه عليه العيش كل هذه المدة في مالطا، وإنما فقط البقاء لأيام معدودة، لكن في المقابل يحتاج للحصول على الإقامة لمدة 12 شهرا وبعدها يصبح مؤهلا للحصول على الجنسية.

بنفس ميزات مالطا، تتيح لك قبرص الحصول على جنسية أوروبية مقابل شراء عقار بمليوني يورو أو الاستثمار بالشركات أو وسائل الاستثمار البديلة ويمكنك الدخول من خلالها إلى 158 دولة بلا فيزا وتحتاج فقط الى 6 أشهر لتصبح قبرصيا.

يلاحظ، بحسب الخبير بالجنسية القبرصية يانوس تريسوكاس، أن معظم المتقدمين للجنسية يتجهون دائما لخيار شراء العقار، لافتاً إلى أن 90% من الخيارات تفضل العقارات.

ولكن إذا قررت أن تشتري جنسية أوروبية والانتقال للعمل هناك، فعليك أن تضع في حسبانك أيضا التزامات الضرائب والرسوم على المواطنين الأوروبيين.