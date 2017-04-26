خبر سار لمحبي الشوكولاته.. أسعار الكاكاو هبطت 40%

لمحبي #الشوكولاته أخبار سارّة، لكنها في الوقت نفسه تشكل كارثة لمزارعي الكاكاو، فالأسعار هبطت بأكثر من 40%، العام الماضي، بسبب وفرة المعروض بعد حصاد وفير في غرب إفريقيا.

تدني الأسعار دفع أعضاء منظمة الكاكاو الدولية، إلى اجتماع طارئ في ساحل العاج، حيث تفتتح المنظمة مقرّها الجديد بعد 24 عاما في لندن.

وعقب الاجتماع أكدّ رئيس المنظمة التي تأسست عام 1973 وتضم 21 دولة مصدرة و30 دولة مستوردة للكاكاو، أكدّ Luis Valverde أن الدول الأعضاء في المنظمة ستحارب الاضطرابات في أسعار الكاكاو عبر الاتحاد والعمل معا على تنسيق استراتيجيات الإنتاج، والحث على زيادة الشفافية في بيانات الطلب، إلى جانب تعزيز الاستهلاك المحلي للشوكولا، مضيفا أن فترة الستة أشهر الماضية كانت كارثية على الأسعار، والتوقعات تشير إلى تفاقم هذه الأزمة.

#أسعار_الكاكاو المتدنية تضرّ الدول المنتجة وتشكل خطرا على دخل مئات الآلاف من صغار المزارعين.

فقد اضطرت #ساحل_العاج إلى تخفيض السعر التي تدفعه للمزارعين بنسبة 36%، للحصاد الأصغر الذي يبدأ هذا الشهر وكان رئيس الدولة الإفريقية التي تعدّ أكبر منتج للكاكاو في العالم، قد أعلن عن تقليص ميزانية العام الحالي بـ10%.

أمّا غانا، وهي ثاني أكبر منتج للكاكاو عالميا، ففقدت نحو مليار دولار من قيمة صادراتها بسبب انخفاض الأسعار، في حين تضغط هذه الأسعار المتدنية على أكثر من 600 ألف عائلة في الكاميرون، تشكل زراعة الكاكاو مصدر رزقها.

أسعار الكاكاو المتدنية مقلقة للدول المنتجة والمصدرة، لكنها طبعا مشجعة وسارة لهولندا التي تصدرت قائمة المستوردين العالميين بفاتورة بلغت 2.2 مليار دولار.