مصر:إلزام المصدرين بمعايير جديدة لتصدير المحصول الزراعي

قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر عبد الحميد الدمرداش إن البلاد تعكف على وضع معايير لتصدير الحاصلات الزراعية إلى الدول العربية لإلزام المصدرين بها في الفترة المقبلة.

يأتي حديث الدمرداش بعد إعلان دولة الإمارات يوم الاثنين حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه وطلب "شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الخضروات والفواكه (المصرية) اعتبارا من الأول من مايو".

وأضاف الدمرداش أن المعايير التم يجري وضعها حاليا من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة تشمل "استخدام المبيدات المسموح بها فقط والتأكد من فترة الأمان بين رش المبيدات وجمع المحصول ونظافة المعدات بعد انتهاء اليوم. على أن تكون المزرعة مسجلة ولديها مخزن للمبيدات.

ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا وفقا لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وقال الدمرداش إن وفدا من مصر سيزور الإمارات "شهر مايو لتوصيل رسالة أن لدينا نظاما ومعايير واضحة لتصدير الحاصلات الزراعية وسيتم تشديدها خلال الفترة المقبلة".