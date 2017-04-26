مفاجأة حساب المواطن..الدعم قد يشمل من دخلهم فوق 20 ألفا

كشف المشرف على برنامج حساب المواطن المستشار ماجد العصيمي لـ"الحياة" إمكان شمول من كان دخله أكثر من 20 ألف ريال بالدعم، نافياً في الوقت ذاته إسقاط أي مسجل من نحو 3 ملايين أسرة سجلت حتى الآن في البرنامج. ولم يحدد العصيمي موعداً لبدء صرف الدعم، وقال: "موعد الصرف مربوط بسياسة الدعم المالي الذي يقر من المقام السامي، بعد رفع التصور لهم في الفترة المقبلة، وسيبدأ العمل مباشرة بعد إقرار هذه السياسة التي سترى النور قريباً".

وعن سؤال حول تسجيل الصكوك والأسهم، قال العصيمي "هناك جزئية مهمة جعلنا فيها تسجيل الصكوك اختيارياً، فهناك مواطنون لم يضيفوها، ونحن نعلم أن بعض الصكوك غير مسجلة في وزارة العدل لأسباب عدة، والأسهم لم نطلبها، ولكن في الطريق إلى ذلك، فإذا كان المواطن لديه أسهم وعوائد شهرية من المحفظة، فيجب عليه الإفصاح عنها، لكن قيمة المحفظة لم يطلب الإفصاح منها".

وبين أن هناك خمس فئات للدعم، ولكل فئة مبلغ دعم خاص بها، وسيكون مقسوماً على عدد الأسرة أو المبالغ المالية، والحساب للحد الأعلى 20 ألف ريال لأسرة تتكون من 6 أفراد، وقد يتغير ذلك بشكل كامل مع تغير المعطيات، وقريباً ستكون آلة حاسبة تفاعلية.

وأكد أن مبالغ الدعم الموجه ستودع نقداً عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يتم الصرف للمستحقين قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس المواطن.