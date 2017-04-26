وزير الخزانة يكشف خطة "أكبر خفض ضريبي" في تاريخ أميركا

قال وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوتشين، إن خطة "أكبر خفض ضريبي" في تاريخ الولايات المتحدة المقرر أن يعلنها البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم الأربعاء ستخفض ضرائب الشركات إلى 15% بما في ذلك الشركات الصغيرة.

وأعلن منوتشين في منتدى إخباري في واشنطن "سيكون هذا أكبر خفض ضريبي وأكبر إصلاح ضريبي في تاريخ بلدنا."

وأضاف أن هناك اتفاقاً جوهرياً بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والكونغرس بشأن أهداف الإصلاح الضريبي وجاري العمل على التفاصيل.

وفي سياق منفصل، قال رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان إنه ألقى "نظرة عابرة" على الخطة.

وأضاف "نحن متفقون بنسبة 80% وفي الـ20% الباقية نحن في نفس المضمار".