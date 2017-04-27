اتفاق ثلاثي تقوده أميركا لإعادة التفاوض حول "نافتا"

أعلن البيت الأبيض مساء الأربعاء أنّ الدول الثلاث الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اتفقت على إعادة التفاوض "سريعاً" حول هذه الاتفاقية.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب "وافق حتى الآن على عدم فسخ اتفاقية نافتا، وإنّ الزعماء (الثلاثة) اتفقوا على التصرّف بسرعة للسماح بإعادة التفاوض حول هذه الافاقية".

وأشار بيان البيت الابيض إلى أن ترامب تحادث مساء الأربعاء إللى نظيره المكسيكي انريكي بينا نييتو وإلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، موضحا أن "هاتين المحادثتين كانتا لطيفتين وبناءتين"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ونقل البيان عن ترامب قوله "إنه من واجبي أن أقوم بتحديث اتفاقية نافتا عبر التفاوض. وإنه لشرف أن اتحادث مع كل من الرئيس بينا نييتو ورئيس الوزراء ترودو، وأعتقد أن النتيجة النهائية ستجعل الدول الثلاث اقوى وافضل".

وفي وقت سابق الأربعاء نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قريبة من الإدارة الأميركية، أنّ البيت الأبيض قد يهدّد بالانسحاب من الاتفاقية المبرمة عام 1994، في إطار استراتيجيته الرامية إلى إعادة التفاوض حول هذه الاتفاقية.

وكان ترامب وصف سابقاً اتفاقية "نافتا" بأنها "كارثة"، قائلاً إنها ساهمت في نقل ملايين الوظائف في مجال الصناعة الأميركية إلى المكسيك.

وأمر ترمب هذا الأسبوع بفرض رسوم نسبتها 20% على واردات الأخشاب اللينة الكندية، ليثير بعض التوترات مع استعداد الدول الثلاث لإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة السارية منذ 23 عاما.

ويملك ترمب صلاحيات واسعة في السياسات التجارية تمكنه من الانسحاب من اتفاقية نافتا دون تصويت الكونغرس، وفقا لما ذكره الكثير من المحللين القانونيين. وانسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي بموجب أمر تنفيذي وقعه ترمب في 23 يناير/كانون الثاني.

وتوقعت المكسيك البدء في إعادة التفاوض على اتفاقية نافتا في أغسطس/آب، لكن الأمر التنفيذي المحتمل قد يدفع للتعجيل بالإطار الزمني.

وقالت كندا إنها مستعدة لإجراء المحادثات بخصوص تجديد اتفاقية نافتا في أي وقت.