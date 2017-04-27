انتعاش ثقة المستهلك الألماني أكثر من المتوقع قبيل مايو

أظهر مسح اليوم الخميس انتعاش معنويات المستهلكين الألمان أكثر من المتوقع قبيل مايو/أيار لتسجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر بفضل الثقة في أن أكبر اقتصاد أوروبي يمضي في الاتجاه الصحيح وتراجع التضخم.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك، الذي ينشره معهد جي.أف.كيه في نورمبرغ ويقوم على مسح لنحو ألفي ألماني، إلى 10.2 قبيل مايو/أيار.

كان استطلاع أجرته رويترز توقع أن يرتفع الرقم الرئيسي إلى 9.9 من 9.8 في الشهر السابق.

وقال جي.أف.كيه إن التوقعات الاقتصادية الإجمالية والميل إلى الشراء وتوقعات الدخل الشخصي ارتفعت جميعها.

تقول الحكومة إن الضبابية السياسية الناتجة عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وسياسات الحماية التجارية في الولايات المتحدة تلقي بظلالها على التوقعات لكن الاقتصاد يبدو غير عابئ بتلك التهديدات في الوقت الحالي.