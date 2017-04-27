كيف تحصل على إقامة دائمة في دولة أوروبية؟

إذا كنت تبحث عن الإقامة وليس الجنسية، وترغب في العيش في دولة أوروبية لفترات طويلة مع ميزة العمل هناك، فإليك الحل حيث تمنحك البرتغال الإقامة الدائمة فيها إذا اشتريت عقارا بـ500 الف يورو.

وتتيح لك هذه الإقامة التنقل والعيش والعمل في دول الاتحاد الأوروبي، مدة الحصول على الإقامة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، كما يمكن تحويلها إلى جنسية بعد مرور 5 سنوات.

في هذا السياق، يوضح المدير الشريك في "هنلي أند بارتنرز" ماركو جانتيبين في مقابلة خاصة مع "العربية" أن المتقدمين إلى طلب الإقامة يقومون باستثمارهم المضمون قانونيا، وذلك بعد استيفائهم الشروط المطلوبة، ليحصلوا في ما بعد على الموافقة من الحكومة بعد تحقيق هذا الاستثمار.

وبعيدا عن الدول الأوروبية، وبالتوجه شرقا، فإن أسعار الإقامات تنخفض بشكل كبير.

فتايلاند على سبيل المثال تمنحك الإقامة بـ15 ألف دولار فقط لمدة 5 سنوات، أو60 ألفا لمدة 20 سنة، تحصل عليها بأيام معدودة. علماً أن تكلفة المعيشة في تايلاند رخيصة نسبيا ويقصدها العديد من الأوروبيين بحثا عن بعض الشمس وهربا من الضريبة.