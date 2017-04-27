مصر تتقدم 14 دولة إفريقية في استخدام الإنترنت والمحمول

حلت مصر على رأس قائمة تضم 14 دولة في إفريقيا في معدل استخدام شبكة الإنترنت وانتشار استخدام الهواتف المحمولة الذكية.

وأوضح تقرير مؤشرات الهواتف المحمولة في #مصر الذي أعدته شركة "جوميا" في نسخته الثالثة، وشمل 14 دولة في قارة إفريقيا، أن اتجاهات مصر للهواتف المحمولة للعام 2017 إيجابية مع نمو مطرد للهواتف الذكية المباعة التي توفر للعملاء المال مقابل المواصفات الرئيسية.

وبين أن 37% من المصريين يستخدمون شبكة #الإنترنت، وأن مصر أصبحت تقود الطريق في شمال إفريقيا من حيث عدد مستخدمي الإنترنت بنحو35 مليون مستخدم، ولا تزال هناك إمكانات هائلة لنمو عدد مستخدمي الإنترنت، نظراً لأن واحدا من أصل ثلاثة مصريين يستخدم الإنترنت.

ويبلغ معدل انتشار استخدام #الهواتف_المحمولة 103%، أي أعلى بـ 23 نقطة من المتوسط الإفريقي.

وكشف التقرير أن هناك 720 مليون هاتف ذكي في #إفريقيا بحلول عام 2020، وتقود مصر الطريق مرة أخرى مع نمو مبيعات الهواتف الذكية، وبالفعل فقد لاحظت جوميا زيادة في مبيعاتها من الهواتف الذكية بنسبة 856% بين عام 2014 و2016 بينما 62% من زوار موقعها يستخدمون هواتفهم الذكية للدخول للموقع.

وما زال هناك عدد كبير من المستهلكين في مصر يستخدمون الهواتف المحمولة التقليدية، ومع ذلك انخفضت مبيعاتها باستمرار خلال السنوات القليلة الماضية، فعلى موقع جوميا، اكتسحت مبيعات الهواتف الذكية بشكل كامل الهواتف التقليدية، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها 97% من مبيعات الهواتف المحمولة، ومما لا شك فيه أن ظهور الهواتف الذكية ذات الأسعار الرخيصة سوف ينهي عصر الهواتف التقليدية تدريجيًا.

وكشف التقرير أنه خلال عام 2015، كان 7 من أكبر 10 بائعين للهواتف الذكية في العالم هم مصنعو الهواتف المحمولة الصينية وأصبحت العلامات التجارية الآسيوية بالفعل العلامات التجارية الرئيسية في إفريقيا واستحوذت على نسبه كبيرة من سوق الهواتف الذكية.

وبين التقرير أن التحول الأكثر أهمية الذي يدفع إلى زيادة المنافسة مع العلامات التجارية الآسيوية هو خفض متوسط سعر الهاتف الذكي، فعلى مدار العامين الماضيين، انخفض متوسط سعر الهاتف الذكي إلى النصف تقريبا، من 212 دولارا في عام 2014 إلى 123 دولارا في عام 2016 وتسارع ذلك الانخفاض إلى حد كبير من قبل العلامات التجارية الصينية الذين قاموا بالدخول في السوق بهواتف ذات مواصفات عالية وبأسعار منخفضة.

وأوضح التقرير أن "جوميا" لا تتوقع أن ينخفض سعر الهواتف الذكية أكثر من ذلك بكثير على مدى العامين المقبلين، لكن من المتوقع أن تزيد العلامات التجارية من حصتها في السوق من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة والميزات الأكثر تطوراً مثل الماسح الضوئي لبصمات الأصابع وماسحة أيرس والواقع الافتراضي وكاميرا ذات جودة أفضل ومزايا أخرى.