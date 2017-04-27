"اشتغل تصدير".. برنامج مصر لتنشيط صادرات السلع الهندسية

أطلق المجلس التصديري للسلع الهندسية في مصر برنامج "اشتغل تصدير" لتدريب 200 شركة على كيفية تصدير منتجاتها للخارج، وتم اختيار 13 شركة للمشاركة بالمرحلة الأولى من البرنامج.

ويعمل البرنامج على محورين أساسيين، هما تأهيل الشركات مع مركز تحديث الصناعة، وتدريب العاملين بتلك الشركات.

يُذكر أن إجمالي صادرات القطاع قد تراجع في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 525 مليون دولار.

ويضم المجلس التصديري للسلع الهندسية حوالي 4 آلاف شركة، تمثل 14 شركة منها حوالي 80% من إجمالي صادرات القطاع.

يُذكر أن مصر تستهدف زيادة صادراتها بحلول عام 2020 إلى 34 مليار دولار، ورفع صادرات الصناعات الهندسية والإلكترونية إلى 5 مليارات دولار.