تراجع العجز التجاري لمصر 46% في الربع الأول من 2017

أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن العجز التجاري لمصر تراجع إلى 6.59 مليار دولار في الربع الأول من 2017، منخفضا بذلك 46% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وشهدت مصر المعتمدة على الواردات، زيادة في الصادرات منذ تعويم عملتها في نوفمبر/تشرين الثاني، ما قلص قيمتها بمقدار النصف تقريبا وعزز القدرة التنافسية لمنتجاتها في الأسواق العالمية.

وقالت الوكالة الرسمية إن صادرات مصر في الربع الأول قفزت إلى 5.52 مليار دولار من 4.79 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات إلى 12.11 مليار دولار من 17 مليار دولار قبل عام.