نمو اقتصاد فرنسا 0.3% بفعل ضعف الإنفاق الاستهلاكي

أظهر تقدير أولي من وكالة الإحصاءات الوطنية الفرنسية، اليوم الجمعة، تباطؤ نمو الاقتصاد الفرنسي أكثر من المتوقع بقليل في الربع الأول من العام ليسجل 0.3% حيث ألقى الإنفاق الاستهلاكي الضعيف بظلاله على قفزة في استثمارات الشركات.

كان ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو نما 0.5% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وذلك في قراءة معدلة بالزيادة من 0.4% سابقا.

توقع 35 محللا استطلعت رويترز آراءهم نمو الاقتصاد الفرنسي 0.4% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس/آذار، ودارت التقديرات بين صفر و0.5 بالمئة.

وتباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي إلى 0.1% فقط في الربع الأول بعد 0.6% في الربع السابق في ظل إنفاق ضعيف على الطاقة لأغراض التدفئة بسبب طقس دافئ على غير المعتاد لذلك الوقت من السنة.

وصعدت استثمارات الشركات 1.3% مع قيام الشركات بزيادة الإنفاق قبل انتهاء إعفاء ضريبي لمشتريات المعدات الجديدة.

وإجمالا ساهم الطلب الداخلي بنسبة 0.4% من النمو الفصلي. وساهمت زيادة مخزونات الشركات بنسبة 0.6% أخرى لكن التجارة الخارجية محت أثر ذلك حيث خصمت 0.7 نقطة مئوية من النمو بسبب الأداء الضعيف للصادرات.