زعماء 27 دولة أوروبية يعتمدون شروط الخروج البريطاني

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، السبت، على تويتر، أن قادة الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي تبنوا "بالإجماع" الخطوط العريضة لمفاوضات بريكست المقبلة مع بريطانيا، بحسب فرانس برس.

وأضاف توسك خلال قمة بروكسل الاستثنائية "تم تبنٍّ بالإجماع الخطوط العريضة للمفاوضات. التفويض الحازم والمنصف لأعضاء الاتحاد الـ27 حول مفاوضات بريكست جاهز".

وفي أول اجتماع منذ أن فعّلت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، رسميا بنهاية مارس، العد التنازلي الذي يستمر عامين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يضيع زعماء الدول الأخرى المتبقية في التكتل وقتا، إذ سيسعون خلال مأدبة غداء في بروكسل إلى الموافقة على مجموعة إرشادات للتفاوض في 8 صفحات صاغها دبلوماسيون خلال الشهر الماضي.

وستلزم هذه الإرشادات ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، بالسعي إلى اتفاق يؤمن حقوق ثلاثة ملايين مغترب من دول الاتحاد يقيمون في بريطانيا، وضمان دفع لندن عشرات المليارات من اليورو تعتقد بروكسل أنها ستكون مستحقة عليها وتفادي زعزعة استقرار السلام بإقامة حدود بين دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على جزيرة أيرلندا.

وقال أحد الزعماء الذين سيجلسون على طاولة التفاوض لرويترز الأسبوع الماضي "نحن متحدون بشكل ملحوظ، ولكن دائما يكون من السهل أن نتحد على ما نريد قبل أن يبدأ التفاوض".