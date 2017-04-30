اختيار "شانغي الدولية" مشغلا لمطار الملك عبدالعزيز

كشفت هيئة #الطيران_المدني السعودية اليوم، عن اختيار شركة "شانغي الدولية" المشغلة لمطار سنغافورة الدولي، لتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وقال وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن عبدالله الحمدان إن نسبة الإنجاز في مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد تصل نحو 88%.

وأضاف الحمدان في مؤتمر صحفي خاص بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة "أن مشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد يمثل أحد المشاريع المستقبلية الهامة، والذي سيسهم فور إنجازه في تطوير مستقبل النقل الجوي بالمملكة، مشيراً إلى أن العمل في هذا المشروع الوطني الضخم يسير على قدم وساق".

وأوضح الحميدان أنه قد وقع الاختيار على شركة مطارات #شانغي_الدولية لبدء تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث تمتد مدة العقد مع المشغل العالمي الجديد للمطار إلى 20 عاماً.

وأشار إلى أن "شركة مطارات شانغي الدولية التي حظيت بتشغيل مشروع #مطار_الملك_عبدالعزيز الجديد، هي شريك أساسي في نجاحنا، ونأمل أن تحقق الأهداف المرجوة وترتقي بالعمل، وكلنا تفاؤل أن المطار سيشهد تحسناً ملموساً في الخدمات المقدمة للمسافرين، وتطويراً في أعماله التشغيلية، بما يتوافق مع هذا المشروع الوطني الطموح".