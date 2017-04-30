السعودية تطلق 10 برامج جديدة لتحقيق رؤية 2030

حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في #السعودية 10 برامج ذات أهمية استراتيجية للحكومة لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" والتي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في 25 إبريل 2016.

وتعتبر هذه البرامج استكمالاً لبرنامجين تم إقرارهما سابقا وهما "برنامج التحول الوطني 2020" والذي أطلق في 6 يونيو من العام الماضي و"برنامج التوازن المالي 2020" الذي أطلق 22 ديسمبر، وصيغت آليات عملها وفق حوكمة الرؤية التي أقرت في 31 مايو 2016.

وتأتي البرامج الـ 12 لتدعم تحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" في جعل #اقتصاد_المملكة أكثر ازدهاراً ومجتمعها أكثر حيوية، متمسّكاً بالقيم الإسلامية، وبالهوية الوطنية الراسخة.