توقيع 6 مذكرات تعاون بين السعودية وألمانيا

بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تم اليوم الأحد توقيع مذكرات ومشروعات تعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

ومن بين المذكرات التي تمو توقيعها، مذكرة تفاهم حول تطوير #الصناعات المستدامة من خلال توطين التقنيات وتسريع وتيرة التحول الصناعي الرقمي في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030، وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومن الجانب الألماني الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس جو كيزر.

وفيما يخص رؤية #السعودية،_تم توقيع مذكرة تفاهم حول دعم وتمكين رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني فيما يتعلق باستراتيجيتها الرقمية والحلول التكنولوجية ذات الصلة وقعها كل من المشرفة العامة المكلفة للتحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ديمه يحيى اليحيى، والرئيس التنفيذي لشركة "اس ايه بي" السعودية لتجارة البرمجيات المحدودة أحمد جابر الفيفي.

كما تم توقيع مشروع إعلان نوايا مشترك في مجال التعاون الإنمائي بين #الصندوق_السعودي للتنمية ووزارة التعاون والاقتصاد والتنمية الفيدرالية الألمانية، وقعه من الجانب السعودي نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، ومن الجانب الألماني سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر ولتر هالر.

وفي مجال التدريب تم توقيع برنامج تعاون تنفيذي في مجال التدريب التقني والمهني، وقعه من الجانب السعودي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومن الجانب الألماني الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس المساهمة جو كيزر.

وفي مجال #التدريب أيضا وقع مشروع اتفاقية لتدريب الطلبة داخل المنشآت العسكرية الألمانية بين وزارة الدفاع في #المملكة ووزارة الدفاع بجمهورية #ألمانيا الاتحادية، وقعه من الجانب السعودي رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الطيار الركن أحمد بن عبدالرحمن الشهري، ومن الجانب الألماني سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر ولتر هالر.

وفيما يتعلق بالمجال الأمني تم توقيع مشروع إعلان نوايا مشترك بين وزارة الداخلية في المملكة والشرطة الاتحادية الألمانية.