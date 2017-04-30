ماذا تعرف عن التخصيص.. أحد برامج تحقيق رؤية 2030؟

يرتكز تحقيق رؤية 2030 على نجاح حزمة من البرامج التي أقرتها الحكومة السعودية وتستهدف من خلالها إنجاز متطلبات النمو المستدام.

ويشكل برنامج #التخصيص أحد المناهج الرئيسية التي ستؤول إليه الحكومة لبلوغ أهدافها، والذي ينطوي على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.

ويرجى من #خصخصة الخدمات، تقليل تكلفتها، كون المنافسة بين شركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.

وتساهم الخصخصة بجذب #الاستثمار غير الحكومي، خصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل بتحرير الأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية.

وسيتم قياس تقدم ونجاح هذا البرنامج من خلال عدّة مؤشرات أبرزها قياس النسبة المئوية للاستثمارات التي يقوم بها #القطاع_الخاص من القيمة الأصلية للأصول المتاحة للخصخصة، فضلا عن قياس نسبة التخفيض في الإنفاق الحكومي، ونسبة الرضا عن الخدمات التي تم خصخصتها بين المواطنين.

ولا تشكل العوائد المالية والارتقاء بجودة الخدمات الأهداف الوحيدة لبرنامج التخصيص، بل ستساهم بإعادة تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها، والمتوافق مع توجهات رؤية 2030.