تعرف على ردود الأفعال حول برامج تحقيق رؤية السعودية

قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابتال، مازن السديري، في تعليقه على ما أعلنه مجلس الشؤون الاقتصادية في السعودية بشأن برامج تحقيق رؤية 2030، إن إعلان هذه البرامج يأتي امتدادا للطرح الذي بدأت به المملكة في 2015.

وأضاف السديري في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أن الناتج المحلي السعودي تأثر مؤخرا، ونما ببطء بسبب إعادة الهيكلة الاقتصادية والإصلاحات، مشيرا إلى خلق صندوق الاستثمارات العامة المربوط ببعد تنموي مما يساعد في تنمية القطاع الخاص.

وأكد أن كل برنامج في رؤية 2030، مرتبط ببرنامج آخر، موضحا أن هذه هي "الخطة الواقعية" وهناك ترابط بين البرامج المختلفة، فمثلا أرامكو شهدت جذب استثمارات كبيرة خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن السعودية انتقلت من الطريقة التقليدية لطريقة حديثة جاذبة مستغلة المواد الخام والبيئة القادرة على تغيير أنماط الاقتصاد.