ماي تتعهد بحماية الموظفين من أضرار الاستحواذات

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بحماية الموظفين في مواجهة الممارسات التي لا تتسم بالمسؤولية بشأن المعاشات ووعدت بتطبيق قواعد جديدة بشأن كيفية التعامل مع هذه البرامج خلال عمليات الاستحواذ على شركات.

وسيعطي حزب المحافظين بزعامة ماي الجهات التنظيمية سلطة دراسة مقترحات الاستحواذ التي تُعرض الملاءة المالية لبرنامج معاش أي شركة للخطر، كما أن الجهات التنظيمية قد تخول سلطة وقف عملية الاستحواذ إذا لم ترض عن الترتيبات الخاصة بذلك.

وحددت ماي هذه السياسة قبل الانتخابات التي تجري في الثامن من يونيو/حزيران. وحتى الآن تركزت دعايتها لجذب الناخبين على الوثوق فيها بشأن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي مع عدم إعلان الأحزاب بعد خطط تفصيلية بشأن سياساتها.

وقالت ماي في بيان "اليوم أحدد خططنا، إذا انتُخبت، لضمان حماية معاشات العاملين العاديين ضد تصرفات رؤساء الشركات معدومي الضمير. "حماية المعاشات لضمان العيش بكرامة خلال التقاعد يتعلق بأمن أسرنا".