ما هي الأهمية الاقتصادية لزيارة أنجيلا ميركل للرياض؟

قال مدير عام دويتشه بنك فرع الرياض، زياد آل الشيخ، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى السعودية تشكل فرصة من الناحية الاقتصادية لتعزيز فرص الاستثمار والأنشطة التجارية بين البلدين في شتى المجالات.

ومن المنتظر أن تصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى السعودية، اليوم الأحد، للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وفيما يتعلق بصندوق الاستثمارات العامة قال آل الشيخ إن هناك إعجابا في السوق الألماني بالرؤية الاقتصادية وإعادة هيكلة الصندوق والمهام التي جرى وضعها للصندوق للمساهمة في التحول الاقتصادي، ودوره في غاية الأهمية على مسار تنويع مصادر الدخل بعيدا عن المصادر النفطية، وبتطوير الصندوق سيصبح الأكبر في العالم، والذي بدأ فعلا في عدد من القطاعات الرئيسية مثل سوفت بنك وداخليا عبر الأنشطة الضخمة والمشروع الترفيهي القدية وهناك تحول في المسار الصحيح.

وقال آل الشيخ "نرى دورا كبيرا للصندوق في زيادة الإيرادات وتحفيز الاقتصاد".

ولفت إلى أن التوجهات الحالية لأسعار النفط أدت لضغوط مالية للمنطقة، وظهرت مصادر بديلة لتمويل كبرى المشاريع ونحن في دويتشه بنك نرى فرصا كبيرة للتمويل.

وأوضح آل الشيخ أن الدور الذي لعبه مكتب إدارة الدين العالم في عملية إصدار الصكوك الأخير، والتي كانت أكبر صكوك في المنطقة وتاريخية وقبلها في أكتوبر الماضي كانت باكورة سندات المملكة الدولارية والأكبر من حجمه في الأسواق الناشئة.

وتوقع آل الشيخ أن يحقق دويتشه بنك السعودية أرباحا قوية في السعودية عبر قطاعين، هما القطاع المصرفي الخاضع لهيئة السوق المالية، بالإضافة إلى دويتشه للأوراق المالية، خاصة أن الفرع بصدد العمل مع جهات حكومية والقطاع الخاص في برنامج الخصخصة وبرامج أخرى للتمويل المنظم، كما أن فرع دويتشه بنك ينظر في فرص عديدة للتمويل والتمويل المدعوم من قبل وكالات تصدير الائتمان وهذا يوفر تمويلاً بمدد استحقاق طويلة ويعود بالنفع للاقتصاد بشكل عام لجهات حكومية أو جهات بالقطاع الخاص".