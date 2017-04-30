هذه أبرز أهداف برنامج صندوق الاستثمارات العامة

بهدف تعزيز دور #صندوق_الاستثمارات_العامة في #السعودية ليكون محركاً للاقتصاد ولتعزيز استثماراته حتى يصبح أكبر #صندوق #ثروة_سيادية في العالم، قام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتطوير برنامج يُفصل أهداف الصندوق المباشرة وغير المباشرة للعام 2020، وهي أهدافٌ تُسهم في تعميق أثر ودور #المملكة إقليميا وعالميا.

ويهدف البرنامج إلى رفع #أصول_الصندوق وإطلاق قطاعات جديدة من خلاله، إلى جانب توطين التقنيات والمعرفة في المملكة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية.

كما سيساهم برنامج الصندوق بوضع #المملكة على خارطة الاستثمارات العالمية من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

أما محليا فسوف يساهم البرنامج في زيادة القيمة المتحققة من قطاع التعدين وتوطين الصناعات الواعدة والعسكرية ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، إلى جانب زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.

كما سيعمل صندوق الاستثمارات العامة على زيادة إيرادات السعودية من الأصول المملوكة وزيادة الإيرادات النفطية.