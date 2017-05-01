ألمانيا تتطلع للتعاون مع السعودية في التجارة والطاقة

أبدى ماثيوس ماغنيغ وزير الدولة في وزارة الطاقة والاقتصاد الألمانية خلال زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى السعودية رغبة بلاده واستعدادها للتعاون مع المملكة في مجالات عدة من بينها التجارة والطاقة، مشيرا إلى أهمية الاقتصاد السعودي بالنسبة لألمانيا.

وكشف وزير الدولة في وزارةِ الطاقة والاقتصاد الألماني ماثيوس ماغنيغ خلال لقاء مجلس الأعمال السعودي الألماني نيابة عن مستشارة بلاده أنغيلا ميركل رغبة حكومتِه واستعدادها لتحقيق تعاون أشمل وعلاقات أقوى في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة، إضافة إلى التعليم والتدريب ونقل التقـنية، في ظل ما يرتبط به البلدان من اتفاقيات مهمة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وقال ماغنيغ خلال اللقاء، "نتطلع إلى التعاون مع المملكة ونرى أن السعودية قد تكون شريكا اقتصاديا مهما لنا. قمنا بعقد لقاء اقتصادي من شأنه تنمية الاستثمارات السعودية الألمانية المشتركة، ودعم وتحفيز الجوانب التنموية وسط التطلعات المعقودة على رؤية المملكة 2030 واعتمادها على الاستثمارات الخارجية واستغلال الفرص في هذا الجانب".

وفي سياق متصل، قال مازن بترجي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة "مجلس الأعمال السعودي الألماني الذي انبثق عن تشكيل اللجنة السعودية الألمانية المشتركة كان له بالغ الأثر في وصول عدد الشركات الألمانية في المملكة إلى 220 شركة ألمانية، باستثمارات بلغت 4 مليارات دولار تعمل في نشاطات متنوعة تتركز في المشاريع البترولية والبتروكيميائية والصناعية".