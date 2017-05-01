الكونغرس يتوصل لاتفاق لتمويل الحكومة حتى سبتمبر

قال مساعد كبير بالكونغرس الأميركي إن مفاوضي الكونغرس توصلوا إلى اتفاق بين الحزبين بشأن حزمة إنفاق لمواصلة تمويل الحكومة الاتحادية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر/أيلول.

ولابد أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على الاتفاق قبل انتهاء يوم الجمعة ويحيلاه للرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه لتفادي أول إغلاق للحكومة منذ 2013.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن من المتوقع أن يصوت الكونغرس هذا الأسبوع على الاتفاق الذي من المتوقع أن يتضمن زيادة في الإنفاق الدفاعي وأمن الحدود.

وتفادى الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون إغلاق الحكومة الأميركية يوم الجمعة من خلال الموافقة على ميزانية إنفاق لسد الفجوة أعطت النواب أسبوعا آخر للاتفاق على الإنفاق الاتحادي خلال آخر خمسة أشهر من السنة المالية.

ويحاول الكونغرس منذ أشهر تدبير تريليون دولار لأولويات الإنفاق للسنة المالية الحالية.

وأيد الديمقراطيون ميزانية سد الفجوة يوم الجمعة بعد يوم واحد من تأجيل زعماء مجلس النواب تصويتا على قانون رئيسي للرعاية الصحية يسعى إليه ترمب ويعارضه الديمقراطيون لإنهاء برنامج أوباماكير للرعاية الصحية بعد اعتراض الجمهوريين المعتدلين على بنود أضيفت لجذب المحافظين المتشددين.

وأذعن ترمب في وقت سابق لمطالب الديمقراطيين بألا يتضمن قانون الإنفاق لبقية السنة المالية أموالا لبدء بناء جدار على طول الحدود الأميركية المكسيكية، والذي قال إنه ضروري لمكافحة الهجرة غير الشرعية ووقف مهربي المخدرات .

ووافقت إدارة ترمب أيضا على مواصلة تمويل عنصر رئيسي في برنامج أوباماكير على الرغم من تعهد الجمهوريين بإنهاء هذا البرنامج.