برامج رؤية 2030 الـ 10 تعكس قوة المنجزات الحالية

وصف الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، إطلاق 10 برامج استراتيجية للحكومة لتحقيق، رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بأنه يعكس كفاءة الإنجاز الذي تحقق في أول برنامجين للرؤية.

وقال البوعينين في مقابلة مع "العربية" إن النجاح في تحقيق مستهدفات برنامجي "التوازن المالي" و"التحول الوطني" ومراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للتطور السريع فيهما، ربما كانا السبب الأبرز في جعل المجلس يطلق البرامج العشرة اللاحقة لثقته بقدرة الهياكل التنظيمية في تحقيق هذه البرامج بالتوازي مع بعضها البعض دون انتظار المزيد من الوقت.

وأشار إلى مقدار التفاؤل الكبير في تحقيق البرامج العشرة التي تأتي لخلق فرص عملاقة في قطاعات استراتيجية مهمة يعول عليها كثيرا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في #السعودية حدد 10 برامج ذات أهمية استراتيجية للحكومة لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" والتي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في 25 إبريل 2016.