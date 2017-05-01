برنامج "تحسين نمط الحياة" ماذا يستهدف في السعودية؟

تضمنت البرامج الجديدة التي حددها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في #السعودية، حظي #الإسكان بأهمية كبيرة.

ومن المستهدف توفير حياة كريمة للأسر السعودية من خلال تمكينهم من تملك منازل تتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية.

ويتضمن كذلك هذا البرنامج تطوير القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء (مثلا: تقنيات بناء الثلاثية الأبعاد)، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.

وسيسهم الإسكان في #تحسين_نمط_الحياة في السعودية وهذا هو برنامج آخر يستهدف تحسين نمط حياة الفرد من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية و #الترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، و #توليد_الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.