برنامج خاص لترسيخ مكانة الشركات الوطنية بالسعودية

يعتبر ترسيخ مكانة الشركات الوطنية في #السعودية من البرامج التي تستهدف تحقيق #رؤية_2030 عبر تحفيز أكثر من 100 شركة وطنية لديها فرص واعدة في الريادة الإقليمية والعالمية والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها مما ينعكس إيجاباً على صورة المملكة ومتانتها الاقتصادية.

كذلك، سيساهم هذا البرنامج في رفع المحتوى المحلي، وتنويع الاقتصاد، وإنماء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق المزيد من فرص العمل.

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

تنمية الصناعة، والمحتوى المحلي (مثلا: #الطاقة المتجددة، الصناعات العسكرية) والصادرات والتعدين والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية.

ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية ودعم #الصادرات وتطوير #الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث. سيُمكن هذا البرنامج أيضاً من خلق فرص عمل واعدة للشباب.

وضمن البرامج الـ10 الجديدة لتحقيق رؤية 2030، جاء برنامج "الشراكات الاستراتيجية"، والي يسعى لبناء وتعميق الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع دول الشراكة الاستراتيجية التي تمتلك المكونات الأساسية ولقدرتها على المساهمة في تحقيق "رؤية 2030"، إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المنطقة.

وسيكون ذلك من خلال تسهيل تنقل الناس والبضائع ورؤوس الأموال بشكل أكثر سلاسة، بهدف تقوية وتوسيع القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستحداث قطاعات جديدة، وتوطين المعرفة، وتنويع مصادر الدخل وزيادة تأثير المملكة إقليميا وعالميا عبر عقد صفقات كبرى ونوعية للاقتصاد.