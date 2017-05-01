تركيا تسعى لرفع تجارتها مع الهند لـ 10 مليارات دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب #اردوغان إن حجم التبادل التجاري السنوي لتركيا مع #الهند البالغ 6.5 مليار دولار "غير كاف" وينبغي زيادته.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي بثته محطة تي.آر.تي خبر: "أعتقد أن من المفيد رفعه إلى 10 مليارات دولار".

من ناحية أخرى، قالت غرفة اسطنبول للتجارة إن أسعار التجزئة في أكبر مدن تركيا زادت 1.14 بالمئة على أساس شهري في أبريل/ نيسان وارتفعت 9.07 بالمئة على أساس سنوي.

وزادت أسعار الجملة 0.43 بالمئة على أساس شهري و13.48 بالمئة على أساس سنوي. ويقطن اسطنبول خمس سكان #تركيا البالغ عددهم 80 مليون نسمة.